INDLAND: Stofa er på vej med en ny tv-boks, der skal erstatte de nuværende - og den bliver drevet af Android TV, som i sin grundsubstans er kendt fra smartphones. Udviklingen er lagt i hænderne på Google og sydkoreanske Kaon Medie, og formålet med boksen er ifølge Stofa at samle alle de nuværende medietjenester i én boks.

Dybest set er det den smarte del af et Smart-tv, der bliver bygget sammen i boksen, der kan modtage både almindelige tv-signaler og indhold fra internettet. Med hele fire indbyggede DVB-C tunere til at modtage tv-signaler fra kabelnettet og Wi-Fi kan boksen fungere som fælles indgangspunkt for alt indhold - og sende det videre til ens tv.

Vi vil bestemme selv

Samtidig får boksen Chromecast-funktion, så man kan streame indhold fra ens telefon eller tablet videre til tv’et - og også fjernbetjene tv’et derfra. Og fordi boksen er bygget på Android, bliver der også adgang til Google Play på helt samme vilkår, som man kender det fra telefonen eller tabletten - ikke noget med begrænsede app-stores.

- Det er afgørende for os, at vi følger forbrugernes ønsker, og der er ingen tvivl om, at de går i retning af convenience, større selvbestemmelse og individualisering. Derfor vil vores nye Android-løsning blandt andet kunne søge på tværs af alle medier og platforme. Konkret betyder det eksempelvis, at hvis du søger på "Star Wars", så vil du få resultater på tværs af streamingtjenester og flow-tv. Og har du ikke abonnement på den pågældende streamingtjeneste, så kan du hurtigt og nemt få det med et par klik med fjernbetjeningen, siger Ole Fruekilde, der er administrerende direktør i Stofa.

Boksen får en Ultra HD dekoder, der kan vise indhold i 4K-opløsning, uden at kløjs i datastrømmen - og den får også Googles stemmestyrede personlige assistent indbygget, så man kan tale til sin tv-boks fremover. Hvis man absolut ikke kan lade være.

Stofas kunder bliver ramt af den nye boks til efteråret.