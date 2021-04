Ny tvangsauktion: Paludan betalte aldrig for ejendom i Nordjylland

Naboerne var ikke begejstrede, da den forkætrede politiker Rasmus Paludan købte ejendom på Bejstrupvej sydøst for Fjerritslev. Nu ser det ud som om, at naboskabet ikke bliver til noget.

Nordjyske fortalte i januar, at Rasmus Paludan på en tvangsauktion havde købt ejendommen på Bejstrupvej 103 for 510.000 kroner. Det afstedkom afmålte reaktioner fra beboere i området. Nogle ville ikke sige noget til Nordjyske, andre håbede bare på, at Rasmus Paludan ville sælge ejendommen videre, sådan som han selv nævnte som en mulighed.

Nu viser det sig, at Rasmus Paludan reelt set aldrig betalte for ejendommen - et dødsbo - der nu skal på tvangsauktion igen. Det sker onsdag 21. april i retten i Hjørring.

Umiddelbart efter en tvangsaktion skal højestbydende betale en såkaldt "lille sikkerhed" på 10.000 kroner og senest syv dage stille en "stor sikkerhed" for beløbet.

Sker det ikke, skal retten - forklarer retssekretæren ved retten i Hjørring - orientere rekvirenten, som så kan anmode om en ny tvangsauktion.

- Og det er det, der er sket her, siger hun.

Det er ikke lykkedes at få Rasmus Paludan til at fortælle, hvorfor han ikke har betalt, og bobestyreren, advokat Per Mogensen, Aabybro, påberåber sig tavshedspligt. Uanset, så ved beboerne i området først onsdag, om ejendommen er købt eller solgt - og til hvilket beløb tvangsauktionen slutter denne gang.

Rekvirenten, Totalkredit A/S, har ifølge salgsopstillingen en fordring på ejendommen på 1.177.900,76 kroner.