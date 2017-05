Ny udgave af Ripodsten: Enevoldsen med is i maven

AALBORG: Hvor skal Thomas Enevoldsen spille fodbold efter sommerpausen.

Svaret på det spørgsmål svæver i det uvisse, men det tager hovedpersonen med ophøjet ro. Det fortæller AaB’eren i den nyeste udgave af Ripodsten.

De øvrige deltagere i programmet er Hobro IK’s sportschef Jens Hammer Sørensen og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. Der bliver blandt andet talt om, hvorvidt der allerede er købt oprykningschampagne i Hobro, om Belgien er det rigtige valg for Joakim Mæhle, samt trænersituationen i Vejgaard og Thisted FC. Jens Otto Barsøe er vært og udsendelsen kan høres i iTunes, Soundcloud mv. samt ved at klikke her.