Ny undersøgelse viser god effekt af hpv-vaccine

En undersøgelse af den første årgang af piger, der blev vaccineret mod hpv, viser, at vaccinen markant har nedsat antallet af svære celleforandringer i de vaccinerede piger. Det skriver Jyllands-Posten.

Der er tale om årgangen 1993, der nu har været til den første screeningundersøgelse for forstadier til og tilfælde af livmoderhalskræft.

Her er 40 procent færre tilfælde af celleforandringer sammenlignet med den gruppe kvinder, der er 10 år ældre.

- Den vaccinerede årgang har virkelig haft glæde af vaccinen. Betydeligt færre har forstadier til livmoderhalskræft.

- Vaccinen sparer rigtig mange unge for en keglesnitsoperation, ligesom vi forventer, at langt færre senere udvikler livmoderhalskræft, siger Elsebeth Lynge, professor i epidemiologi på Københavns Universitet, til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen blev 78 procent af årgang 1993 vaccineret, og tallet steg til 92 procent for årgang 2000.

Men efter at først en artikelserie i Politiken og senere en dokumentar i TV2 kraftigt antydede - trods mangel på klinisk bevis - at vaccinen havde svære bivirkninger, faldt andelen af vaccinerede i en årgang markant.

Den er nu tilbage på over 50 procent. Det er stadig langt fra det officielle mål om, at 90 procent af en årgang skal vaccineres.

- Det er ubestridt positivt og viser, at vaccinen virker. Det er en tydelig understregning af, at det er vigtigt at lade sig vaccinere, siger administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker til Jyllands-Posten.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse opereres omkring 6000 kvinder hvert år for forstadier til livmoderhalskræft. 375 kvinder får kræftformen, og omkring 100 dør af sygdommen.

I maj viste en kortlægning af en lang række studier, at vaccinen virkede og ikke var forbundet øget risiko for nogle af de bivirkninger, den har været tillagt.

Den kortlægning blev anført af den belgiske kræftforsker Marc Arbyn. Han samlede data fra 26 tidligere studier, der omfattede mere end 73.000 kvinder.

