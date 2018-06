Ny vognmand lover nyere busser: Forældre kan være helt trygge

HIRTSHALS: Vognmand Lars D. Andersen har ekstra travlt. Der skal koordineres studenterkørsel, den daglige forretning med 80 køretøjer og 50 ansatte skal passes, og så har han netop overtaget en del af kørslen fra det konkursramte Hjørring Citybus A/S, der blev erklæret konkurs 22. maj.

- Vi er ved at kontakte kunderne for at aftale det praktiske omkring de ture vi har overtaget fra Hjørring Citybus, fortæller Lars D. Andersen ved virksomheden i Hirtshals, hvor der ud over turistbusser, også holder ældre røde lastbiler til studenterkørsel og moderne lastbiler til godstransport.

En presset branche

- Busbranchen er presset, men vi har bredt os over flere områder, siger Lars D. Andersen, der startede som som taxi-vognmand med to almindelige taxaer i 1999.

Hirtshals Taxi og Godstransport har først og fremmest overtaget turistkørslen fra Hjørring Citybus, men der er også kommet nogle forskellige ruter til, blandt andet skolekørsel flere steder i Vendsyssel.

- Vi forsøger at arbejde mere fleksibelt, så vi bruger de nyere turistbusser til både turistkørsel i weekender og så til rutekørsel under Nordjyllands Trafikselskab på hverdage. Der er vores busser nok generelt af nyere dato, fortæller Lars D. Andersen.

Der blev afsløret store problemer med busserne fra Hjørring Citybus under sidste års Dana Cup. Arkivfoto: Bente Poder

Hjørring Citybus oplevede sidste en sommer en kraftig mediestorm under fodboldturneringen Dana Cup i Hjørring, da der i flere politiaktioner blev klippet plader på gamle busser, der havde problemer med bremserne.

- Kommunerne stiller krav til kørsel med affald, men de stiller ikke krav til kørsel med børn. Det er derfor, priserne er blevet presset helt i bund, og der bliver kørt med gamle nedslidte busser, siger Lars D. Andersen.

Han håber, at der i de nye udbud af kommunal kørsel, der kommer til efteråret, bliver stillet skarpere krav til bussernes alder og stand.

Så forældre kan være trygge ved at lade børnene køre i jeres busser?

- Det kan de helt sikker, lyder det fra Lars D. Andersen, der ikke har været i forhandlinger med Dana Cup om kørselen under sommerens fodboldturnering.

Overtagelsen af opgaverne fra Hjørring Citybus har betydet 10 nye ansatte i firmaet.