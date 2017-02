AALBORG: Sidste år fulgte rigtig mange TV2-serien Nybyggerne og herunder Aalborg-parret Lise Vandborg og Michael Christensen, der knoklede med indretning og håndværksmæssige færdigheder i dyst med tre andre par.

Dem, der fulgte programmet ved, at det unge Aalborg-par vandt deres nyindrettede rækkehus i Farum.

Onsdag aften 15. februar er TV2 klar til en ny sæson, som igen sætter Aalborg på landkortet. De fire boliger ligger nemlig i Universitetsparken i Sdr. Tranders, som hen over sommeren sidste år var stedet, hvor udsendelsesrækken kom i skabet. Programmet i år følger som sidste år fire par, mens de bygger et hus op fra bunden.

Og også som sidste år er det Aalborgfirmaet 2E Bolig Projektsalg, der stiller de fire ens råhuse til rådighed for de fire familier, hvis opgave det så er at forme dem til færdige boliger helt efter egne drømme - og evner.

Seerne udpeger vinderne

Parforholdet bliver testet, når designdrømme, kuldsejlede projekter og søvnunderskud bliver blandet sammen med kærlighed, kreativitet og knofedt, og vært Peter Ingemann følger de fire par i med- og modgang.

Det er som altid seerne, der i programmets live-finale 16. april med sms-stemmer afgør, hvem der vinder huset til en værdi af 2,9 millioner.

Og som sidste år er der også lokalt krydderi i dysten, idet to par har tilknytning til Aalborg eller bor i byen.

Det ene af dem er Christine på 27 og Mikkel på 28 som knoklede på i to måneder i det ene af de fire huse i Sdr. Tranders.

Se deres Facebook-side her

- Christine og jeg kom virkelig til at holde af vores hus og savner det meget, efter at vi - forhåbentligt kun midlertidigt - har måtte rykke tilbage i vores alt for lille 52 kvadratmeter lejlighed, hvor vi prøver at koncentrere os om dagligdagen uden at vente for utålmodigt på afgørelsen, fortæller Mikkel Ibsen.

Han er tidligere professionel håndboldspiller i flere topklubber, senest Aalborg Håndbold - men nu civilingeniørstuderende også i Aalborg, hvor både han og Christine stammer fra.

Et af de andre par er Anne og Todd, der bor i Aalborg og har datteren Lily.

Nybyggerne indtager sendefladen kl. 20 onsdag aften.