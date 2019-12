Nye anklager mod britisk prins: Han ved hvad der skete

LONDON:Den amerikanske kvinde Virginia Giuffre, der hævder at være blevet tvunget til at have samleje med den britiske prins Andrew, beder offentligheden i Storbritannien om "ikke at acceptere, hvad der er sket".

Det sker i et interview med det britiske medie BBC. Interviewet sendes i sin fulde længde klokken 22 mandag aften dansk tid.

Kvinden beder desuden det britiske folk om at "stå ved hendes side".

Prins Andrew har selv afvist al kendskab til kvinden. Blandt andet siger han, at han ikke kan huske at have taget et billede med hende.

- Det er noget vrøvl. Han ved, hvad der skete, og jeg ved, hvad der skete. Og kun én af os fortæller sandheden, siger hun til BBC.

Virginia Giuffre, der tidligere hed Roberts til efternavn, hævder, at hun som 17-årig blev holdt som sexslave af den afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

/ritzau/