Nye biler har indbygget internet

DANMARK: I de kommende dage kører de første biler, der har indbygget internet som standard, ud på de danske veje.

Bag de netforbundne biler ligger et samarbejde mellem flere forskellige bilproducenter og det britisk baserede globale teleselskab Vodafone.

I Danmark er det Yousee, som er partner på projektet.

Ifølge selskabets mobildirektør, Kasper Ørtvig, kommer udviklingen til at gå hurtigt. Han forventer, at en kvart million danske biler vil have indbygget netforbindelse i løbet af 2020.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor alle ting og dimser er forbundne, også kaldet Internet of Things, og hvor selvkørende biler sandsynligvis bliver en selvfølge. Nu tager vi første skridt på denne rejse og integrerer sammen med Vodafone internet i bilen, siger Kasper Ørtvig.

I første omgang bliver løsningen tilgængelig i Mercedes S-klassemodeller fra juli 2017 og frem, samt i E-klassemodeller med Command Online udstyr fra april og frem. Ifølge Yousee er mange flere bilmærker er på vej.

- Allerede i løbet af det næste halve år vil Opel og Ford tilbyde YouSees indbyggede WiFi-løsning i deres biler. Og i løbet af 2018 og 2019 kommer yderligere syv bilmærker med, siger Kasper Ørtvig, der endnu ikke kan løfte sløret for, hvilke bilmærker det drejer sig om.

Netforbindelsen i bilerne virker i det meste af Europa, og man kan bruge nettet i bilen fuldstændigt som man bruger WiFi derhjemme.

Ud over hvad det giver af muligheder for musik- og videostreaming, navigation og informationssøgning i øvrigt, kan det også bruges for eksempel til at bilen kan sende oplysninger om tekniske spørgsmål direkte til værkstedet eller til autohjælp.

Det sidste kommer dog helt an på de muligheder, som den enkelte bil har indbygget.

- Løsningen er både simpel og intuitiv. Bilen er 100 procent klargjort med et indbygget simkort fra fabrikken, og derefter skal man blot via sin mobil købe en datapakke hos YouSee, der giver op til 10 brugere mulighed for at logge sig på bilens WiFi, siger Kasper Ørtvig.

Alle biler er udstyret med en ekstern antenne, så man er sikret den bedst mulige forbindelse. Det betyder også, at forbindelsen i de fleste tilfælde vil være bedre end, hvis man for eksempel bruger en dongle eller internetdeling fra en telefon.

Netforbindelsen i bilen er selvfølgelig ikke gratis. Man kan købe forskellige pakker varierende fra en dags brug op til et helt år.

Den dyreste pakke koster 299 kroner, inkluderer 200 gigabyte, der kan bruges i hele Europa, dog med den klausul, at det skal være brugt i løbet af et år.

Yousee er ikke de første, der tilbyder netløsninger til biler. Eksempelvis har også Telia en løsning, som kan bygges ind i de fleste biler.

/ritzau/