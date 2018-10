Ventes med spænding: Nye ejendomsvurderinger udskydes til 2020

HELE LANDET: Skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyser, at de nye ejendomsvurderinger bliver udskudt igen. Den nye udskydelse betyder, at de begynder at komme i juli 2020.

- Jeg har besluttet som skatteminister at forlænge vurderingerne med et år. Årsagen er at tage ved lære af de fejl, der er begået i fortiden, siger han.

De nye ejendomsvurderinger skal være mere retvisende og sikre, at danske boligejere betaler den korrekte skat.

Oprindeligt var det meningen, at alle boligejere skulle have nye vurderinger i første kvartal 2019. Siden var meldingen, at vurderingerne skulle have været klar i andet kvartal 2019.

De nye vurderinger er ventet med spænding af mange boligejere. Vurderingerne blev sat i bero i 2013, fordi de var alt for fyldt med fejl.

Derfor er det fortsat boligpriserne fra 2011, der danner grundlag for den boligskat, man betaler.

Ingen ekstraregning

De boligejere, der har betalt for meget i skat - hvis deres vurdering har været for høj - skal have penge tilbage, når de nye vurderinger kommer.

Boligejere, der har betalt for lidt, får ikke en ekstraregning, har politikerne gentagne gange forsikret. Samme melding kommer Lauritzen med onsdag efter meddelelsen om, at vurderingerne udskydes igen.

- Vi fremskynder andre ting. En af de ting er, at vi i foråret vil udsende information til alle boligejere om de nye regler, siger ministeren.

Det vil ske i april 2019. I juli 2019 får 80.000 boligejere tilbud om vejledende vurderinger. Boligejerne kan vælge at tage imod vurderingerne, siger Lauritzen. Det skal vise, at systemet virker, forklarer han.

De juridisk bindende vurderinger påbegyndes dog først fra juli 2020.

Der er tale om 1,7 millioner ejerboliger, der skal vurderes på ny. Selv om ingen kan vide præcist, hvordan de nye ejendomsvurderinger bliver, er det forventningen, at det især er i provinsen, at vurderingerne vil være lavere.

I hovedstadsområdet og omkring de større byer forventes det, at man skal forvente højere ejendomsvurderinger, end det gamle system har vist.

