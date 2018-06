Nye ejere af Café Børsen

THISTED: Sannie Hummelshøj Frost og ægtefællen Michael Frost har overtaget Café Børsen, Havnestræde 1B i Thisted.

De har begge beholdt deres fuldtidsarbejde, og de går og knokler med istandsættelse og rengøring i fritiden.

- Søvn får vi ikke så meget af for tiden, men vi har en rigtig god mavefornemmelse, siger Michael Frost, der er rejsemontør hos Cimbria.

Alkoholbevillingen har de fået mundtligt tilsagn om - og den tidligere førstemand, Jesper Jensen, er ansat som bestyrer.

- Jeg vil være her i dagtimerne, og Jesper får ansvaret om aftenen og i weekenden, siger Sannie, der er pædagog.

De nye ejere er desuden ved at ansætte folk i deltidsjob i det værtshus, der i det store hele skal køre videre i samme stil som under den tidligere ejer.

I det såkaldte "brune værtshus" må der ryges, spilles dart og drikkes øl.

- Det er alle samfundslag, der kommer her - også rigtig mange unge mennesker. Dem har vi en idé om at gøre noget mere for, siger Michael Frost.

Der investeres i en ny jukeboks, nye spilleautomater og elektronisk dart.

Der er 65 siddepladser i værtshuset, der plejer at være godt besøgt. Det ved det nye værtspar, for de har selv været blandt gæsterne.

Parret har fået mange positive tilbagemeldinger fra stamkunderne, og de håber at kunne åbne værthuset den sidste weekend i juni.