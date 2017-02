LINDHOLM: Det bliver René Maxwell og Thomas Farsinsen, der overtager forpagtningen af caféen på Lindholm Høje Museet, efter at de hidtidige forpagtere, Kjøgemester Jesper Lynge Bergholdt og oldfrue Ulla Lynge Bergholdt, er flyttet til Livø. René Maxwell og Thomas Farsinsen vil drive et spisested med mad, der er lavet fra bunden af sæsonens lokale råvarer, og lige nu er de i gang med at renovere lokalerne, så de er klar til åbningen 21. februar.

Det er flere år siden, at de nye forpagtere første gang talte om at åbne et sted sammen. Men dengang var der andre projekter og ikke mindst nogle børn, der skulle have opmærksomhed først.

- Da vi så, at cafeen på Lindholm Høje kom i udbud, tænkte vi: nu er det nu. Beliggenheden er helt fantastisk med byens smukkeste udsigt, og vi har så mange ideer, som vi glæder os til at føre ud i livet, siger de.

René Maxwell er søn af Astrid Maxwell, som mange nok vil kende fra Skydepavillonen, hvor hun drev restaurant i mange år, så det har altid ligget i kortene, at han skulle være restauratør. Thomas Farsinsen har senest været kok på den italienske restaurant La Locanda i Aalborg og er kendt som bloggeren madfar.