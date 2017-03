VODSKOV: Et nyt boligområde er under udvikling i Vodskov. Entreprenørfirmaet A. Enggaard er i færd med at etablere en stikvej til Vodskov Enge, som bliver navnet på det planlagte boligområde mellem Vodskovvej og E45. Det indledende arbejde omfatter desuden en støjvold mod motorvejen.

Anders Mejlholm Larsen ejer det areal, der udstykkes, og sammen med Skovly Ejendomme A/S står han i spidsen for projektet.

- Inden vi kan gå i gang med den egentlige byggemodning, skal vi have støjvolden etableret, forklarer Anders Mejlholm Larsen.

- Den bliver omkring en kilometer lang og 8,5 meter høj, og størrelsen gør, at den får gavnlig effekt for store dele af byen, konstaterer Anders Mejlholm Larsen. Han fortæller videre, at der i første omgang er planer om cirka 20 grunde på arealet.

- Men da støjvolden bliver så omfattende, så bliver der forhåbentlig mulighed for udstykning af endnu flere grunde, tilføjer han.

Flere er interesserede

Anders Mejlholm Larsen oplyser, at der allerede har været flere henvendelser fra potentielle købere. Hvornår den egentlige byggemodning går i gang, afhænger dog af muligheden for at skaffe overskudsjord til støjvolden.

- Heldigvis er der for tiden gang i byggebranchen, så vi regner med, at volden bliver færdig indenfor overskuelig fremtid, siger Anders Mejlholm Larsen.