Nye kræfter i Vejgaard

FODBOLD: Når Vejgaard Boldspilklub lørdag skyder 2. division i gang hjemme mod Odder, er det med en masse nye ansigter i truppen.

Vejgaard Boldspilklub har blandt flere andre tilknyttet Johan Ejsing, Nicolai Rask Lassen og Mathias K. Andersen, der alle har en fortid i AaB samt målmanden Nicolai Jørgensen og midtstopperen Honoré Kalala, der begge har spillet i Hobro.

Cheftræner Christian Flindt Bjerg er mere end tilfreds med de nye kræfter, han har fået at arbejde med.

- Det giver os både en større bredde i truppen, men samtidig skaber det også noget indbyrdes konkurrence. Det får alle vores spillere gavn af, siger Vejgaard-træneren.

I Vejgaard Boldklubs første kamp får de besøg af Odder, der er svage favoritter til opgøret. Men selvom Vejgaard er underdogs, vil de ikke lave om på taktikken, som de havde stor succes med i danmarksserien.

- Vi har ikke tænkt os at ændre noget, bare fordi vi spiller i en højere division. Vi går til kampen som vi altid har gjort. Vi vil forsøge at lægge et hårdt fysisk pres, spille direkte og skabe et stort tryk på modstanderens mål, når vi har bolden, siger Christian Flindt Bjerg.