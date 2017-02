FREDERIKSHAVN: De bider negle og sover dårligt i ledelsen af Rødspætte Cup, FfI’s store ungdomsturnering, der afvikles i påsken.

Nye og strammere brandregler for overnatning på skolerne truer overnatningen på Bangsbostrand Skole og Frydenstrandskolens afdeling på Buhlsvej, bedre kendt som Fladstrand Skole.

De nye regler strammer betingelserne for overnatning over to meters højde. Her stilles der nu krav om automatisk brandalarmeringsanlæg svarende til de krav, der er på hoteller og vandrehjem, og de anlæg findes ikke på de to skoler.

- Lige nu ved vi ikke, hvad vi skal stille op, siger en frustreret leder af Rødspætte Cup, Per Larsen.

Håber på dispensation

Rødspætte Cup kunne 9. januar melde udsolgt til årets turnering, hvor der er tilmeldt 310 hold. 48 hold står på venteliste, og overnatning på hotel er ifølge Per Larsen ikke en løsning.

Dels er alle hoteller i landsdelen optaget af de mange medrejsende forældre og søskende, og dels er det en helt anden økonomi, hvis deltagerne skal bo på hotel.

Per Larsen håber på en snarlig løsning.

- Måske kan vi her i et overgangsår få dispensation fra de nye regler. Alternativt skal vi finde andre steder til overnatning, men det kan blive svært at bibeholde den nærhed, som er en del af Rødspætte Cups succes, siger Per Larsen.

Ud over Bangsbostrand Skole og Fladstrand Skole har Rødspætte Cup overnatning på Nordstjerneskolen, Abildgårdskolen (Frydenstrand), Handelsskolen, EUC Nord, Sæby Skole, Sæbygårdskolen, Strandby Skole samt Gærum Skole.

- Vi finder en løsning

Lars Falk Hoffmann, centerchef i Kultur og Fritid, er fortrøstningsfuld:

- Vi er i fuld gang med at installere de nye brandalarmeringsanlæg på de to skoler. Vi skal nok nå det på Bangsbostrand Skole, og hvis ikke vi når det på Fladstrand Skole, kan vi enten søge om dispensation eller finde en anden overnatningsmulighed i nærområdet, siger centerchefen.

Overnatning er ikke det eneste problem.

Syvstenhallen er lukket af sikkerhedsmæssige årsager, så Rødspætte Cup leder efter en anden hal som erstatning.