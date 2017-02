HELE LANDET: Fra sommer træder nye regler for telefoni i EU i kraft, som betyder, at det på papiret ikke længere må være dyrere for telekunderne at bruge telefonen i udlandet.

Reglerne er dog ifølge den danske telebranche og TDC ikke særlig godt udformet, og de danske telekunder kommer derfor til at skulle betale for at kunne bruge telefonen i udlandet, lyder det fra topchef Pernille Erenbjerg.

- De nye regler giver en kommerciel udfordring. Der bliver uundgåeligt tale om prisstigninger i nogle af vores pakker. Det er vanskeligt at gøre andet.

- Vi kunne også vælge at investere mindre, men her har vi sagt, at det er kunderne, der skal betale for, at de får adgang til yderligere fordele, når de rejser uden for Danmarks grænser, siger Pernille Erenbjerg, der understreger, at den endelig model ikke lægger fast.

Ikke lykkelig over aftalen

Hun fortæller, at det både gælder erhvervs- og privatkunder, men at der for mange virksomheder, som typisk har længere aftaler end privatforbrugere, er aftalt vilkår omkring de nye roamingregler. TDC vurderer, at de nye regler koster selskabet omkring 150 mio. kr. i år.

Ifølge de kommende regler skal det fra juni være slut med at betale ekstra for at bruge sin telefon i andre EU-lande, men hverken TDC eller de øvrige danske teleselskaber er jublende lykkelige over den model, som EU nåede frem til tidligere i denne uge, da den ifølge branchen tilgodeser teleselskaber i Sydeuropa med mange turister.

Når for eksempel en dansker rejser på ferie, er retningslinjerne, at det danske teleselskab skal betale 57 kr. per gigabit (GB) data, kunden bruger i udlandet. Det kaldes engrosprisen.

Med de nye regler får teleselskaberne dog mulighed for at lægge et loft over kundernes forbrug af data i udlandet.

Udgift sendes videre

For et abonnement med 10 gigabit (GB) data til 150 kr. om måneden - der eksklusive moms giver teleselskabet 120 kr. - i kassen, er regnestykket prisen divideret med engrosprisen gange to (120/57 x2), hvilket i det tilfælde giver 4,2 GB data.

Det vil sige, at den danske telekunde i det tilfælde maksimalt kan bruge 4,2 GB data i udlandet.

Det danske teleselskab vil så skulle betale 239 kr. (4,2 gange 57 kr.) til det udenlandske teleselskab, hvis hele kvoten bliver brugt, hvilket altså overstiger det månedlige abonnement.

Det er den udgift, den danske branche ikke er tilfreds med, og som TDC vælger at sende videre til kunderne.

Engrospriserne skal dog falde de kommende fem år fra 57 kr. i 2017 til 19 kr. i 2022. I samme periode stiger forbrugsgrænserne til gengæld.

/ritzau/FINANS