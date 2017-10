Nye P-pladser skal løse problem med cykelstriber

AALBORG: By- og landskabsforvaltningen reagerer nu på kritik af manglende parkeringsmuligheder på Letvadvej ved at lave en grusparkering med plads til fem-seks biler på Letvadvejs østside.

- I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Sofiendal Enge har vi fået henvendelser fra borgere, der var utilfredse med, at det ikke længere er muligt at parkere i siden af Letvadvej, efter at der er lavet cykelstriber. En af henvendelserne er fra en mindre virksomheds-ejer, hvis kunder ikke længere kan parkere ud for pågældendes adresse, hvilket han har beklaget sig over i en henvendelse til John G. Nielsen. Det vælger vi nu at reagere hurtigt på ved at lave parkeringsplads på et i dag grønt område, så hans kunder igen kan parkere tæt på, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Parkeringspladsen laves omtrent, hvor Letvadvej og Bygaden mødes.

Tilsvarende blev der i forbindelse med debatten om Sofiendal Enge rejst kritik af forholdene for bløde trafikanter mellem Sandtuevej og Sofiendal Skole.

- Nogle forældre på Sandtuevej efterspurgte en tilkobling til stisystemet, som fører videre frem til Sofiendal Skole, og en sådan forbindelse går vi også ret hurtigt i gang med at etablere, siger by- og landskabsrådmanden.