Nye protester koster syv livet ved Gazas grænse til Israel

Israelske soldater har dræbt syv mænd og såret mange unge under sammenstød fredag ved grænsen mellem Israel og Gaza.

Det oplyser myndighederne i den palæstinensiske enklave.

Palæstinenserne svarede igen ved at antænde bunker af bildæk for at danne et røgtæppe ved grænsen.

Med fredagens døde når antallet af omkomne palæstinenserne den seneste uge op på 29. 23 af dem var demonstranter.

Ifølge Gazas sundhedsministerium er 291 såret af skud under urolighederne fredag. Tilstanden er kritisk for 25 af dem.

Palæstinensernes march til den israelske grænse har stået på siden sidste fredag.

Hamas, der styrer Gaza, har bebudet lignende demonstrationer de kommende uger. De er en protest mod den blokade, som Israel i mere end et årti har opretholdt mod enklaven.

Ifølge Reuters var den menneskemængde, der fredag forsøgte at trænge frem til grænsen, større end de tidligere dage. Israels hær skønner, at 20.000 mennesker deltog.

Gaza er på størrelse med Langeland, og der bor op mod to millioner palæstinensere.

Israel siger, at mange af de dræbte er militante palæstinensere.

/ritzau/AP