Nye "skinner" på remisen

FREDERIKSHAVN:Rådhusparken i Frederikshavn står i disse år overfor en gennemgribende renovering. Fase 1 blev afsluttet i 2018, hvor der blev anlagt en ny parkeringsplads, og nu er der også snart styr på den anden af i alt tre faser.

Således er Teknisk Udvalg kommet til enighed om, hvem der skal have æren af at anlægge det nye område, kaldet “Remisen”. Det bliver det lokale firma, LS Byg Frederikshavn A/S, der skal stå for det omfattende arbejde, som forventes igangsat ved årsskiftet.

Pladsen skal fungere som et samlingspunkt for frederikshavnerne og binde hele parken sammen med et særligt fokus på rum og plads til forskellige aktiviteter og arrangementer.

Vi ser frem til at fortsætte den spændende udvikling af Rådhusparken og jeg glæder mig over at se, at så mange børn og familier allerede har taget det nye legeområde til sig. Karsten Thomsen (S), Formand for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune

Med tiltaget kommer der atter gang i remisen, der frem til 1960’erne fungerede som byens remise og endestation for Sæby-banen. Særligt remisens fortid spiller også en afgørende rolle for den nye plads.

De nye ”skinner” kommer til at hæve sig op og bevæge sig ned, danne portaler og rum, samtidig med, at det bliver en skulptur i byen.

Frederikshavn Kommune har med Rådhusparken planer om at skabe et attraktivt mødested, der skal føre til en samlet, moderne og mere oplevelsesfyldt bymidte. Pladsen blev første omgang sendt i udbud med en plan om seks portaler, men sidenhen skar udvalget tallet ned til tre.

Remisen forventes taget i brug til foråret næste år. I alt koster projektet én million kroner, oplyser Marie Staal, projektleder for Vej og Park i Frederikshavn Kommune.