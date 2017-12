Nye skrappe krav til Østjydsk Bank

MARIAGER: Et besøg fra Finanstilsynet har betydet, at Østjydsk Bank, der har hovedsæde i Mariager, er blevet mødt med skrappe krav om nedskrivninger.

Helt præcist mener Finanstilsynet, at Østjydsk Bank skal nedskrive værdien af bankens engagementer med 132 millioner kroner.

Ifølge en pressemeddelelse fra Finanstilsynet vedrører nedskrivningerne en række store kunder, der er i fare for ikke at kunne afdrage på deres lån.

Nedskrivningerne betyder, at banken ved årsskiftet godt nok lige præcis lever op til lovens mindstekrav til kapital, men ikke det individuelle kapitalkrav.

I den forbindelse har banken fået påbud om senest 10. januar 2018 at indsende en genopretningsplan til Finanstilsynet.

"Genopretningsplanen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, som banken vil gennemføre for at bringe kapitalprocenten over det individuelle kapitalkrav", skriver Finanstilsynet.

I mellemtiden må banken ikke udbetale aktieudbytte, ligesom den heller ikke må påtage sig "væsentlige nye risici".

Max Hovedskov, der er direktør i Østjydsk Bank beklager, at man er havnet i den aktuelle situation.

- Vi har de senere år arbejdet målrettet med at afvikle en række nødlidende erhvervsengagementer, men må erkende, at det er overordentligt kapitalkrævende at have mange store eksponeringer med svaghedstegn, siger han.

