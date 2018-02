Nye tal afslører værste influenzasæson i fem år

Usædvanligt mange danskere har denne vinter været sengeliggende med influenza.

Det fremgår af nye tal fra Statens Serum Institut.

Særligt i uge syv oplevede de praktiserende læger en eksplosiv stigning i antallet af henvendelser fra personer med influenzalignende symptomer.

I uge syv steg antallet af indlagte personer med influenza til 2462 siden uge 40 i fjor.

Det er det højeste registrerede antal i de seneste fem år i samme periode.

Da der kan være forsinkelse på registreringen af indlagte patienter, kan tallet reelt være højere.

Hos Statens Serum Institut tegner Thea Kølben Fischer, der er overlæge og afsnitsleder på Virologisk Overvågning og Forskningsafsnit (VOF), et billede af en usædvanligt hård influenzasæson.

- Den her influenzasæson er så meget anderledes, end vi plejer at se. De sidste par uger er det steget meget stejlt, og den vil formentlig toppe inden for de næste par uger. Men det er næsten umuligt at spå om, siger hun til TV Syd.

Af de 2462 patienter fik 610 påvist influenza type A, mens 1838 fik konstateret influenza type B. 14 patienter havde både type A og type B.

En del af stigningen af type B-influenzaen kan ifølge Statens Serum Institut skyldes, at netop den type ikke er dækket af sæsonens influenzavaccine.

Af de hospitaliserede patienter har i alt 98 været indlagt på intensivafdelingen. Det tal er dog ikke højere end de tidligere fem år.

I alt 122 patienter døde af sygdommen inden for 30 dage.

