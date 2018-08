Nye tal: Aldrig før har så mange forstørret brysterne

DANMARK: Stadig flere kvinder kontakter klinikker og privathospitaler for at få hjælp til en større barm. Sundhedsdatastyrelsen registrerer hvert år de mest populære plastikoperationer, og de seneste tal fra 2017 viser en rekordstor fremgang i antallet af brystforstørrende operationer. Fra 2016 til 2017 steg summen af operationer fra 1.793 til 2.413, hvilket er det højeste nogensinde i Danmark. Fremgangen svarer dermed til en stigning på 34,5 procent. Ifølge en af landets mest erfarne plastikkirurger, er der flere årsager til den øgede interesse for at forstørre barmen.

- Selv om der stadig er en del yngre kvinder, som vælger at få større bryster, så ser vi især en stigende efterspørgsel fra mødre, der gerne vil have deres krop til at se ud, som den gjorde inden den første graviditet. De går ofte efter et meget naturligt look, og den gennemsnitlige størrelse på implantaterne er 325 milliliter, hvilket i de fleste tilfælde svarer til en D-skål, fortæller Bo Jønsson, der er specialeansvarlig overlæge i plastikkirurgi på Aleris-Hamlet Hospitaler, som bl.a. har afdeling i Aalborg.

Brystforstørrende operationer er den næstmest almindelige kosmetiske operation i Danmark - kun overgået af øjenlågskorrektion. Da operationen blev introduceret i Danmark, fandtes der fire forskellige implantater. I dag er der hundredvis af muligheder i silikoneimplantater med varierende dimensioner, størrelse, og blødhed, hvilket gør det muligt at finde det helt rette implantat til den enkelte kvinde.

Lårfedt i brysterne

Med seks danske afdelinger er Aleris-Hamlet Hospitaler Skandinaviens største udbyder af plastikoperationer, og privathospitalet har dermed et dækkende billede af, hvem der efterspørger brystforstørrende operationer.

- Omkring 10 procent af alle vores brystforstørrende operationer bliver udført helt uden implantater, men med kvindens eget fedt i stedet. Vi suger simpelthen fedt fra lår og lænd, og injicerer det forsigtigt i brysterne. Metoden giver et langt mere naturligt udseende, som særligt de modne kvinder er interesseret i. Vi kan ikke opnå samme forstørrelse som med implantater, men til gengæld føles og ligner brystet et helt naturligt bryst, forklarer Bo Jønsson.

Med fedttransplantation kan patienten forvente en brystforstørrelse svarende til cirka én skålstørrelse. Forstørrelsen varer resten af livet, og indgrebet medfører ingen ar.

Også antallet af brystløft, hvor brystet ikke bliver forstørret, men blot løftet, er i vækst. I 2017 blev der udført 570 brystløft på de danske plastikkirurgiske operationsstuer. Det er 14 procent flere end året forinden.