Nye tal: Ekstremt mange udsættes for vold på jobbet

DANMARK: Lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker rammes i stigende grad af knytnæver, spark, riv, slag eller knivoverfald.

Indenfor det seneste år har mere end hver tiende medlem af FTF været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen, hvilket svarer til 49.000 personer, skriver Avisen.dk.

Værst ser det ud dag- og døgninstitutioner, hvor hver fjerde pædagog, ergoterapeut og sygeplejerske har været udsat for fysisk vold i forbindelse med arbejdet.

Og volden er ifølge undersøgelsen hverdag for mange. Hver femte af de pædagoger, der har været udsat for voldelige episoder på jobbet, har oplevet det en eller flere gange om ugen.

Det viser en ny undersøgelse, som COWI har gennemført for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Undersøgelsen viser også, at 21 procent eller mere end hver femte politibetjent, skattemedarbejder, sygeplejerske eller andre FTF-medlemmer indenfor de seneste 12 måneder har været udsat for trusler på jobbet.

FTF-formand Bente Sorgenfrey er rystet over, at den fysiske vold mod ansatte i den offentlige sektor vokser år for år. Hun henviser til, at tilbage i år 2001 var syv procent af FTF-medlemmer udsat for vold på arbejdspladsen, mens det nu er 11 procent.

- Det er voldsomt høje tal og helt uacceptabelt. Det kan ikke være rigtigt, at man skal udsættes for vold eller føle sig truet på sit arbejde, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at volden fra borgere, elever, klienter og pårørende ofte er så grov, at den sætter langvarige spor både på krop og psyke hos de offentlig ansatte.

Mere end hver tredje pædagog og socialrådgiver oplever, at volden og truslerne har været så alvorlige, at de er blevet chokeret og bange.

Mens hver sjette har fået synlige mærker eller skader på kroppen som følge af volden.

Endelig viser undersøgelsen fra COWI, at vold og trusler fører til øget sygefravær. De FTF-medlemmer, der har været udsat for fysisk vold har i gennemsnit haft 12,8 sygedage indenfor det seneste år, mens FTF’ere, der ikke har været udsat for vold ar haft 8,8 sygefraværsdage.

FTF-formanden forklarer den stigende vold mod kernetropperne i den offentlige sektor som et kedeligt resultat af mange års besparelser, omorganiseringer, øgede krav, højt tempo og lav indflydelse på eget job.

- Situationen bliver presset på arbejdspladserne. Hvis man er lidt kort for hovedet som socialrådgiver på grund af arbejdspresset, møder man også nogle lettere antændelige borgere, hvis de har en oplevelse af, at der ikke er tid til den samtale, som de havde set frem til, siger hun.

For at løse problemet kommer FTF med fire konkrete forslag til bedre forebyggelse af vold på arbejdspladserne. Blandt andet foreslås det, at Arbejdstilsynet får flere ressourcer så man kan rykke ud med en indsats mod arbejdsrelateret vold i særligt udsatte brancher.

FTF ønsker også, at voldsforebyggelse skrives ind i en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

For øjeblikket forhandles finansloven for 2019 på plads, og FTF-formanden slår gerne finansminister Kristian Jensen (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) oven i hovedet med de nye tal, så de indser, at der må mindst 100 millioner kroner ekstra til arbejdsmiljørådgivning og tilsyn.