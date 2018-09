Nyhedsbureauer i EU: Google og Facebook plyndrer nyheder

Europas største nyhedsbureauer beskylder i en fælles erklæring Google og Facebook for at "plyndre" nyheder uden at betale for dem.

De to internetgiganter bliver kraftigt opfordret til at dele en større del af deres overskud med medierne.

Erklæringen er underskrevet af de øverste ledere af omkring 20 nyhedsbureauer - deriblandt det franske Agence France-Presse (AFP), Tysklands Deutsche Presse Agentur (dpa) og Storbritanniens Press Association.

Nyhedsbureauerne opfordrer Europa-Parlamentet til at opdatere den gældende lovgivning om ophavsret i EU, så der kan blive rettet op på "en grotesk ubalance".

Ritzau, det svenske TT, det norske NTB, det finske FNB og en række andre nyhedsbureauet har også stillet sig bag udtalelsen, som er udfærdiget af AFP.

Nyhedsbureauerne påpeger, at Google og Facebook i dag sikrer sig en meget stor del af reklameindtægterne på internettet. Samtidig er mediernes indtægter fra reklamer og annoncer gradvist skrumpet ind.

- Internetgiganternes udplyndring af nyhedsmediernes indhold og reklameindtægter udgør en trussel mod både forbrugere og demokratiet, hedder det.

Modstandere af den foreslåede EU-reform mener, at den vil indebære censur af hjemmesider og føre til unødvendige begrænsninger for almindelige brugere af nettet.

Europa-Parlamentet skal diskutere og stemme om en ny ophavsretslov i denne måned, hvor der lægges op til, at internetgiganterne skal betale mere for kreativt indhold på deres platforme - så som nyheder, musik og film.

Et første udkast til en ny lovgivning blev forkastet i juli.

I den fælles erklæring fra nyhedsbureauerne, der udbyder nyheder, pressefotos og videoer, hedder det, at Facebook havde en indtjening på disse områder på 34 milliarder euro (over 253 milliarder kroner) sidste år.

Google tjente sidste år 12,7 milliarder dollar (82 milliarder kroner) på et salg for 110 milliarder dollar (over 709 milliarder kroner).

- Hvem kan med nogen rimelighed sige, at de ikke er i stand til at betale en fair sum for det indhold, som de bruger?, spørger nyhedsbureauerne i erklæringen.

/ritzau/AFP