Nyhedsmail under afbrændingsforbuddet: Sådan laver du mad over bål

DANMARK: "At lave mad og spise sammen er noget, vi (heldigvis) gør ret ofte. Men at lave mad over ild hører vist mest fortiden til - indtil nu!"

Sådan lyder indledningen på den nyhedsmail, Silvan udsendte mandag 16. juli.

Og det er da hyggeligt med mad over bål, hvis det ikke lige er, fordi kommuner landet over har afbrændingsforbud i øjeblikket - hvilket gør det til en rigtig dårlig ide at kaste sig ud i at lave mad over åben ild.

- Det var da en dårlig timing, konstaterer Morten Elvar Juel, indkøbs- og marketingsdirektør for Silvan, da NORDJYSKE træffer ham over telefonen.

At det er en rigtig dårlig ide med åben ild, mener Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab så absolut også.

- I Nordjylland er det no-go med åben ild i øjeblikket. Det er sikkert en fin reklame, de har sendt ud, men det er forbudt at bruge bålfad, kuglegrill og åben ild i øjeblikket, understreger han.

Forbuddet gælder alle nordjyske kommuner - men der er faktisk i varierende grad afbrændingsforbud i hele landet.

- Sammenfaldet er ikke smart

Digital marketingschef hos Silvan, Theresa Færch, fortæller, at nyhedsmailen blev planlagt og lavet for lang tid siden.

- Det var meningen, at indholdet i den skulle inspirere til camping, når man skal ud og rejse. Men jeg kan godt se, sammenfaldet ikke er smart, siger hun med henvisning til afbrændingsforbuddet.

Hun lægger sig med andre ord fladt ned.

- Hvis vi havde været opmærksomme på det, havde vi også sat et link ind til Beredskabsstyrelsen. Vi kan godt se, det ikke er smart, men done is done - det er sendt ud, konstaterer hun.

Inden de mange tilbud på bålfade og andre muligheder for åben ild, beder Silvan dog modtagerne af nyhedsbrevet være opmærksomme på, at man i denne sommervarme skal "være ekstra påpasselig med ild. Placer bålfadet eller grillen på fliseterrassen eller brug bålpladserne, når du er på camping. Så er du på den sikre side.", står der.

Hertil skal det for en god skyld og igen understreges, at det i øjeblikket ikke er tilladt at bruge åben ild.

Theresa Færch oplyser, at Silvan tirsdag vil udsende et ekstra nyhedsbrev med et link til Beredskabsstyrelsens hjemmeside samt en påmindelse om at tjekke reglerne for afbrænding i den respektive kommune.

Med de seneste meldinger fra de kommunale brandvæsener ??onsdag formiddag er alle landets kommuner i større eller mindre grad omfattet af afbrændingsforbud ??.

Se, hvad der gælder hos netop dig på ?? https://t.co/elwtfrMt2B pic.twitter.com/eV2EdWB9eG — Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) 4. juli 2018

Se Beredskabsstyrelsens orientering om afbrændingsforbud her