Nykøbing løber ikke tør for vand

NYKØBING: Kunderne hos Nykøbing Vandværk skal ikke frygte, at der bliver mangel på vand. For Morsø Forsyning melder, at der er rigeligt med frisk vand i hanerne til vandværkets kunder. Også selvom, at Danmark er ramt af den værste tørke i 10 år.

Flere vandværker i Danmark har udstedt fuldstændigt eller delvist vandingsforbud, da de ikke kan følge med til at pumpe vandet ud.

Men det er dog ikke tilfældet for kunderne hos Morsø Forsyning.

- Derfor har vi heller ikke planer om at udstede vandingsforbud lige foreløbig, siger Vivian S. Søndergaard, direktør for Morsø Forsyning.

- Vi kan godt følge med til at levere vand til alle vores kunder, også selvom der bliver brugt mere i denne varme, end hvad der normalt bliver brugt på en sommerdag, fortsætter hun.

Direktøren understreger, at Nykøbing Vandværk har det godt, og intet tyder på, at det ændrer sig lige foreløbig

- Vi kan godt se, at der bliver brugt mere vand i denne varme, men ikke så meget at vi ikke kan følge med, siger direktøren, der opfordrer til at passe på vandressourcerne og til at bruge vandet med omtanke.