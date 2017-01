KØBENHAVN: Alt står og falder med Nykredit. Og nej, vi taler ikke om stigende bidragssatser denne gang, men om hvorvidt 2017 går hen og bliver et godt eller skidt år på markedet for børsnoteringer.

Hvis Nykredit går på børsen i år, bliver det nemlig formentlig en af de største noteringer i Europa i 2017, skriver Finans.

"Der er tale om en meget stor børsnotering. Hvis Nykredit rent faktisk når at gå på børsen i indeværende år, bliver det igen et rigtigt godt børsår, mens det ser skidt ud, hvis selskabet venter til året efter," siger Peter Falk-Sørensen, adm. direktør i Dansk Aktie Analyse.

Han har for Finans udarbejdet en liste med de otte virksomheder, som har størst sandsynlighed for at lande på børsen i 2017.

Udover Nykredit drejer det sig om TV2, Danske Spil, KMD, Flying Tiger Copenhagen/Zebra, Saxo Bank, Nordic Aviation Capital, Færch Plast og HusCompagniet.

Fondsbørsen i København forventer dog ikke, at der bliver ligeså meget at fejre i år som i fjor.

"2016 var et fantastisk år. Vi kommer formentlig aldrig til at have et år, der er så godt igen, fordi vi havde børsnoteringen af Dong og Nets, som var hhv. den anden- og tredjestørste børsnotering i hele Europa," siger Bjørn Sibbern, chef for Nasdaq OMX Copenhagen til Finans.

Han peger på, at fondsbørsen i København blev den største i hele Europa i forhold til rejst kapital.

"Selv om vi ikke er store i global sammenhæng, så har vi med børsnoteringerne af Dong, Nets og STG (Scandinavian Tobacco Group - red.) markeret, at vi i den grad er til stede. Samtidig havde vi i 2014 børsnoteringen af ISS, så investorerne har lært det danske marked at kende og hylder os for den gode transparens, kontrol og likviditet," siger Bjørn Sibbern.