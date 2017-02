AALBORG: Tirsdag aftens valg af otte nordjyske medlemmer af Foreningen Nykredits repræsentantskab endte med et totalt nederlag for oprørerne i foreningen Consum.

Fælles Udvikling, der støtter den siddende ledelses kurs, besætter for fremtiden alle de nordjyske sæder i repræsentantskabet.

I valggruppen privatkunder blev Erik Mouritsen (873 stemmer), Jens Otto Størup (861 stemmer), Lars Fredslund (880 stemmer) og Lars Henrik Hejlesen (878 stemmer) valgt.

I valggruppen erhvervskunder blev Bettina Egerland (226 stemmer), Henrik Thorlacius-Ussing (229 stemmer), Ole Nielsen (230 stemmer) og Martin Andreasen (239 stemmer) valgt.

Der deltog 450 i valgmødet i Aalborg tirsdag aften og 100 mandag aften i Randers.

I valgkampen forud for tirsdagens valgmøde er det især spørgsmålet om Nykredits børsnotering, der har delt vandene.

Fælles Udvikling støtter det nuværende repræsentantskabs principbeslutning om at børsnotere Nykredit inden 2019, mens oppositionen i Consum afviser en børsnotering og er stærk kritisk over for de bidragsforhøjelser, som Nykredits kunder er blevet ramt af i løbet af 2016.

Vælger i alt 70 medlemmer

Foreningen Nykredits repræsentantskab har 104 medlemmer.

Heraf vælges de 70 af Foreningens medlemmer (kunder i Nykredit, Totalkredit og Nykredit Bank) for fire år i forskellige geografiske valgområder.

Endelig vælger ejerne af Nykredit- og Totalkredit-obligationer 30 og medarbejderne i Nykredits realkreditselskab fire medlemmer af repræsentantskabet.

Udover i Nordjylland er der i år valg til repræsentantskabet blandt foreningens fynske medlemmer, hvor der skal vælges i alt 10 medlemmer til repræsentantskabet.

Dette valg afvikles onsdag.

Ejer 90 procent

Foreningen Nykredit har siden 1991 haft til formål at eje 90 procent af aktierne i Nykredit-koncernen.

Foreningens egenkapital - formue - er på over 60 milliarder kroner.

Foreningen har 300.000 medlemmer, mens Nykredit har i alt omkring en million kunder.