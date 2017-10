Nykredits indtægter stormer frem

Nykredit sidder på 40 procent af de danske boliglån

* Grundstenen til Nykredit blev lagt i 1851. Her startede etableringen af en lang række kreditforeninger i Danmark. 16 af dem fusionerede i 1972 til henholdsvis Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening.

* Siden 1985 har virksomheden været kendt under navnet Nykredit, da Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening fusionerede.

* I 2003 opkøbte Nykredit konkurrenten Totalkredit og blev dermed Danmarks største udbyder af boliglån.

* Nykredit oplyser selv, at selskabet i dag har en markedsandel på lidt over 41 procent.

* I 2016 meddelte Nykredit, at selskabet vil gå på børsen inden for to år. Forberedelserne er i gang.

* I februar 2016 meddelte Nykredit sine kunder i Totalkredit, at udsigten til højere kapitalkrav gjorde det nødvendigt at hæve priserne på boliglån - de såkaldte bidragssatser.

* Senere fulgte de andre store realkreditselskaber trop med højere priser.

* Det blev startskuddet til massiv kritik fra kunder, politikere og senere konkurrencemyndighederne.

* En rapport fra Konkurrencerådet slog i august 2017 fast, at realkreditselskaberne siden 2009 har hævet priserne markant.

* Stigningen i bidragssatserne og gebyrer kan ifølge rådet ikke tilskrives stigende driftsomkostninger, udviklingen i dårlige lån eller strammere kapitalkrav.

* Udover at udbyde boliglån gør Nykredit sig også i bankforretning, forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.

* Nykredit har hovedsæde i København og har omkring 3500 fuldtidsansatte.

* Koncernchef er Michael Rasmussen.

Kilder: Nykredit, Ritzau.

/ritzau/