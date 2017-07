Nysynet bus knaldet i politikontrol

HJØRRING: En politirazzia tirsdag og onsdag fældede et skræmmende antal busser, da 21 af de 45 kontrollerede havde fejl og skulle til syn.

Netop syn bliver busserne udsat for årligt, og derfor kan det undre, at så mange busser var fulde af fejl.

Administrerende direktør i Danske Busvognmænd Steen Bundgaard fik at vide, at en af de busser, som politiet fandt fejl på og sendte til syn ved Dana Cup-kontrollen endda været til syn samme morgen. Uden nogen anmærkninger vel og mærke.

- Vi skal have gang i en dialog med synshallerne og politiet, for hvis man kører direkte fra synshallen ud til politiets kontrol, hvor man bliver bedt om at køre til nyt syn, så er der noget galt, siger Steen Bundgaard.

Så du siger, det er synshallerne, den er gal med?

- Det er selvfølgelig vognmændene, der har ansvaret for, at busserne er i orden, og de her ting skulle selvfølgelig være i orden.

Direktøren understreger, at han agter at undersøge sagen nærmere.

