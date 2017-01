Når krudtrøgen fra fyrværkeriet har lagt sig, og tømmermændene efter champagnen er forsvundet, er det blevet 2017.

Det betyder et nyt år og en chance for at komme godt i gang med nogle af de ting, der måske er blevet forsømt i det netop afsluttede år.

- Af en eller anden grund så er nytåret blevet et tidspunkt, hvor man lige hanker lidt op i sig selv. Det passer helt fint med vores generelle råd om at få kigget sin økonomi efter i sømmene, lyder det fra Brian Stjernholm, der er direktør hos Uvildige.dk, der giver uafhængig finansiel rådgivning til både private og virksomheder.

- Mange mennesker lever i lykkelig uvidenhed om deres økonomi, måske med tanker om at de gerne vil gøre noget ved det. En gang imellem skal man altså tage sig sammen og sætte sin finansielle samarbejdspartner lidt under pres, forklarer Uvildige.dk’s direktør.

Den finansielle samarbejdspartner er i dette tilfælde banken eller realkreditinstituttet, og hvis de skal sættes under pres, kræver det, at man kontakter dem med henblik på at få kigget sine lån og renter igennem.

Her kan der nemlig være gode besparelser at hente.

De fleste bankkunder bliver stærkere kunder med tiden, fordi de løbende afvikler på deres gæld, hvilket vil sige, at deres formue stiger. Som kunde gælder det om at udnytte det faktum.

- Du skal kende din egen rente og dine omkostninger på dine lån, og så kan du gå ud og undersøge markedet for at se, om der er andre banker, der kan tilbyde dig nogle bedre vilkår. Eller også kan du bruge din viden til at presse din egen bank, lyder rådet fra Micky Larsen, økonom og ejer af ØkoNEMi.dk.

Danskerne er ellers kendt for at være tro mod deres bank. I gennemsnit er vi kunder i mindst ti år ad gangen. Men der er ingen grund til at blive hængende for enhver pris, lyder rådet.

- Man skal huske på, at bankrådgiveren mest af alt er en sælger. Din bank er et supermarked, og du kan lige så godt vælge en anden bank, hvis deres priser og tilbud er billigere, fastslår Micky Larsen.

Fakta Få et bedre lån i 2017 - Sæt dig ind i din økonomi. Find styrker og svagheder, så du ved, hvad du har at gøre med.

- På bankens hjemmeside kan du se, hvad den tilbyder i rente inden for et vist spænd. Så ved du allerede på forhånd, hvilke rammer du kan sigte efter.

- Få overblik over dine lån og overvej, om nogle kan lægges sammen.

- Hvis din bank tilbyder en rentesats, som du er utilfreds med, så spørg, hvad der skal til for at blive en bedre kunde.

- Tjek dine muligheder hos andre banker. Det er gratis at spørge, og hvis du har en sund økonomi, vil andre banker som regel gerne have dig som kunde.

Kilder: uvildige.dk, økonemi.dk.

/ritzau/FOKUS