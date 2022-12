Avanceret træningscenter med ny, smart løsning

AALBORG:Slut med at huske, hvad du løftede sidst, du sad i maskinen. Det nye træningscenter Boost Aalborg tilbyder træning, hvor maskinerne indstiller sig selv og husker, hvor mange kilo du løftede sidst.

Maskinerne er udviklet af Egym og leverer et hidtil uset niveau af computerstyring. Det fortæller Kasper Mark Larsen, der mandag åbner det første center af sin art i Aalborg.

- Vi henvender os primært til alle, der gerne vil træne optimalt og være sikker på, at man gør det bedst muligt uden at komme til skade, siger Kasper Mark Larsen.

Egym-maskinerne indstiller sig selv i højde og funktion, så snart brugeren logger sig på ved at sætte armbåndet til skærmen. Foto: Martin Damgård

Brugerne af denne type cirkeltræning er alle, der gerne vil i gang med en træning, der passer til dem.

- Ved dit første besøg, giver vi dig en grundig intro-gennemgang af maskinerne, laver en styrketest og indstiller maskinerne til netop dig. Din styrke og personlige indstillinger bliver gemt på et chiparmbånd. Derefter bruger du denne chip til at logge på maskinen, siger Kasper Mark Larsen.

Det betyder altså, at Egyms udstyr hele tiden måler på brugeren, der kun skal have hjælp første gang, når hver af de otte maskiner skal indstilles. Derefter kører det hele af sig selv, og maskinens programmering sørger selv for at udfordre brugeren.

Boost Aalborg tilbyder en ny og avanceret måde at styrketræne på. Man har et armbånd, som styrer træningen til glæde for især ældre, der gerne vil holde kroppen vedlige. Aalborg 28. december 2022 Foto: Martin Damgård

Foruden Egym er der også mulighed for at variere træningen med dødløft, håndvægte, cardio-maskiner og et multitårn med forskellige slags træk til bryst, ryg og arme.

Samtidig får brugerne adgang til en app, der gemmer omfattende data om ens personlige tal som vægt, fedtprocent, kropsalder og meget mere.

Boost Aalborg kan findes bag Ilva på Nålemagervej 6C og åbner officielt mandag 2. januar 2023.

Men der er åbent hus allerede fredag 30.12 fra 9-17, hvor man kan opleve de nye maskiner.