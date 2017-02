SÆBY: Etableringen af en professionel bestyrelse i bølgeenergifirmaet Crestwing har afgørende betydning for bølgeenergi i Frederikshavn Kommune.

Projektet, der har base i Energibyen, har et nyt bølgeenergianlæg på vej og udsigten til nye arbejdspladser er rykket nærmere

Tordenskiold er det nye anlæg døbt, med henvisning til Frederikshavn Kommunes historiske tilknytning til Søhelten, der gik i land ved Fladstrand i Frederikshavn første gang i 1704. Byggeriet af anlægget foregår i Sæby, og er demonstrationsanlæg nummer to i Frederikshavn.

Projektet har haft base i Energibyen Frederikshavn siden 2008, og det er også Energibyen, der nu skal være sekretariat for den nye bestyrelse.

Stort potentiale

- Når vi lykkes med at tiltrække de rette samarbejdspartnere til Frederikshavn Kommune, så skaber det ikke bare flere kontakter, det giver også endnu flere virksomheder og interessenter lyst til at kigge mod Energibyen og mod Frederikshavn Kommune. Og selve bølgeenergianlæggene har vi arbejdet på at skabe gennembrud for over længere tid, fordi det falder godt i hak med Energibyens øvrige arbejde for at Frederikshavn Kommune bliver fri for fossile brændstoffer. Når det er sagt, så har firmaet Crestwing, der står bag opførelse og test af selve anlægget, potentiale til at udnytte de enorme energiressourcer, der ligger i havets kræfter, siger Bahram Dehghan, chefkonsulent, Energibyen.

Anlæg skaber arbejdspladser

Det er forhenværende adm. direktør for Elsam, Peter Høstgård-Jensen, der bliver ny bestyrelsesformand, og det er et stort gennembrud for projektet, at det kan tiltrække kræfter med de rette kontakter og kompetencer for at gennemføre og udbrede bølgeenergi med udgangspunkt i anlæggene i Frederikshavn.

- Det er et stort fremskridt for Crestwing som virksomhed og for færdigudvikling af bølgeenergianlægget, at vi har stiftet en professionel bestyrelse. Vores mål er, at færdigudvikling og lokal serieproduktion af bølgeenergianlæg skal skabe mindst 100 nye arbejdspladser. Dertil kommer, at samspillet mellem Crestwing og de eksisterende maritime virksomheder kan generere yderligere vækst i Frederikshavn Kommune, siger Ruth Bloom, direktør, Crestwing.

Søsætning til efteråret

Anlægget Tordenskiold, er et såkaldt halv skala anlæg, og det søsættes, hvis alt går efter planen, i efteråret 2017.

Anlægget skal fungere som demonstrationsanlæg i forhold til videre udvikling af bølgeenergi, og Crestwing og Energibyen er i gang med at søge patenter på diverse teknologiske løsninger på anlægget. Samarbejdsparterne arbejder i videst muligt omfang på at inddrage lokale virksomheder som teknologileverandører. Crestwing-konceptet er opfundet af miljøforkæmperen, Henning Pilgaard, i begyndelsen af 2000-tallet.

Crestwings nye bestyrelse ser herefter således ud: Bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen. Bestyrelsesmedlemmer er Ruth Bloom, Peter Thomsen, Rune Pilgaard Bloom og Jørgen Graver Christensen.