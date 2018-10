Nyt boligområde på vej

HJALLERUP: Efterhånden er det sådan, at det klassiske 1. spadestik med almindelig håndspade er blevet afløst af en gravemaskine, som tager en stor mundfuld jord op fra det sted, hvor der skal bygges. Det skete også ved de 36 nye byggegrunde på den nye udstykning ved Skelbakvej i det allerøstligste Hjallerup.

Da det er en kommunal udstykning, var det borgmester Mikael Klitgaard, som med lidt hjælp fik taget mundfulden. Til stede var tillige formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, og embedsmænd fra kommunen.

- Jeg glæder mig på Hjallerups vegne. Det er faktisk en af de byer i Nordjylland, som i forhold til sin størrelse, gror mest. Det skyldes flere ting især de mange gode faciliteter og et godt sammenhold, sagde borgmesteren, og han tilføjede, at inden længe kommer der flere boliger også inde i midtbyen.

Det er ikke et traditionelt udstykningsområde, idet en del af området udlægges til enten tæt-lav eller mini-parceller. Men der udlægges også almindelige parcelhusgrunde i varierende størrelser på mellem 800 og 1200 kvm samt et friareal. Boligvejene inden for området etableres som stilleveje, og der vil blive etableret et stisystem ind til midtbyen

Karsten Frederiksen fortalte, at nu kommer den længe ventede stamvej, som skal betjene Østermarken og Skelbakken, og som tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken. Han kunne fortælle, at vejen sandsynligvis står færdig tidligt på foråret 2019.