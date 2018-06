Nyt bryghus startet med gravko og jubilæumsøl

FREDERIKSHAVN: Så har hun også prøvet det, borgmester Birgit Hansen: Første spadestik taget med en kæmpe gravko. Med ædruelig vejledning og sikker assistance fra Lars Trie, direktør i Frederikshavn Bryghus af 2017 A/S.

Seancen fandt sted lørdag middag på en kornmark på Knivholtvej, hvor Frederikshavn Bryghus får domicil.

Umiddelbart efter det gigantiske spadestik kunne borgmesteren dulme nerverne med den første tapning af en specialøl lavet til Frederikshavns 200-års købstadsjubilæum. En mørk Stout 200 brygget på italiensk lakrids, rosiner og røgmalt med mere.

Kent Boahlt, den anden halvdel af makkerparret bag det nye bryghus, afviste enhver tale om bestikkelse, da han overrakte borgmesteren jubilæumsøllen.

- Der er ingen stregkode på flasken, så hun kan ikke engang få pant for den. Vi ved jo ikke, om det er Privat Birgit eller Borgmester Birgit, sagde den muntre thybo.

Foto: Peter Broen

Mødtes på et værtshus...

Frederikshavn Bryghus er resultatet af et tilfældigt møde mellem Lars Trie og thyboen Kent Boahlt, der har en fortid som diplombrygger på Thisted Bryghus - og et snakketøj, som kan få tilhørerne til at række ud efter enhver flaske inden for rækkevidde. De to mødtes, på et værtshus i Skagen - og resten er historie. Og nu bygger de så et bryghus.

Borgmester Birgit Hansen roste Boalth og Trie for initiativet og takkede for special-øllen til købstadsjubilæet.

- Det varmer mit borgmesterhjerte, når nogen gør noget for vores by. Og tak fordi I har tænkt på købstadsjubilæet og lavet en flot etikette på jubilæumsøllen, sagde borgmesteren, der opfordrede Trie og Boalth til at brygge specialøl til kvinder:

- Øl er ikke længere kun maskulin power og mandehørm. Kvinderne har også lært at sætte pris på øl.

Bryggehallen på Knivholtvej 17 bliver 600 kvadratmeter. Bryganlægget, der er købt i Kina, ankommer til september, og bryghuset får en kapacitet på 140.000 liter øl om året.

De første fire øl er alle opkaldt efter lokale steder eller personer: Fladstrand Pilsner, Konsul Cloos Ale, Bangsbo IPA og Vendelbo Porter, og der kommer selvfølgelig også en julebryg fra Frederikshavn Bryghus.

Foto: Peter Broen