Nyt mobilabonnementet? Frygt ikke de helt små selskaber

København: YouSee, Telia, Telenor og 3. Vi kender alle sammen de store mobilselskaber, samt selskabernes respektive lavprisselskaber som CBB Mobil, Oister og Call me.

Men hvor mange kender til Greentel, OK Mobil, Coop Mobil og Nettalk? De er alle sammen eksempler på mindre selskaber, der skiller sig ud fra mængden af de store spillere på markedet.

De reklamerer ikke meget for deres produkter og holder sig ofte under radaren, men det betyder ikke nødvendigvis, at selskaberne leverer et dårligere produkt.

Det fortæller Niels de Boissezon, der er mobilekspert og chefredaktør på Mobilsiden.dk.

- Ser vi på kvaliteten af netværksdækningen, så lejer selskaberne sig ind hos de større selskabers netværk. Derfor skal du ikke frygte noget på det punkt, siger han.

Til gengæld kan man ikke være sikker på, at der er kundeservice 24 timer i døgnet, da ressourcerne ofte er mindre hos de små selskaber.

Frygter du derfor at løbe ind i dårlig kundeservice, bør du undersøge markedet på forhånd, lyder det fra Niels de Boissezon.

- Der er selvfølgelig et spørgsmål om kundeservice, og her kan det være en god idé at orientere sig på Trustpilot eller Facebook, for at se om andre kunder mener, at selskabet yder en god support, siger han.

Ifølge den seneste prisopgørelse fra prissammenligningssiden Samlino.dk har selskabet Greentel i øjeblikket Danmarks billigste abonnement med 48 kroner om måneden for en times tale og en gigabyte data.

FAKTA Et udpluk af de små danske mobilselskaber - OK Mobil: Er ejet af OK Benzin og tilbydes som et fordelsprogram til kunder, der i forvejen har et OK-benzinkort. Abonnementspriser fra 69 til 199 kroner. Bruger Telia/Telenors mobilnetværk.

- Greentel: Er ejet af Telekæden.dk og tilbyder Danmarks billigste mobilabonnement med en times tale om en gigabyte data. Abonnementspriser fra 48 til 199 kroner. Bruger Telia/Telenors mobilnetværk.

- Nettalk: Er ejet af Dansk Supermarked og Netto. Når du handler i Netto, kan du optjene ekstra taletid til dit abonnement. Abonnementspriser fra 125 til 395 kroner. Bruger TDC’s mobilnetværk.

- Coop Mobil: Er ejet af Coop Danmark. Har du et Coop-kort, optjener du en månedlig bonus ved også at have et mobilabonnement. Abonnementspriser fra 129 til 199 kroner. Bruger TDC’s mobilnetværk.

Kilder: OK Mobil, Greentel, Nettalk, Coop Mobil.

Generelt er de andre små selskaber konkurrencedygtige på abonnementspriserne.

Men i dag betyder prisen ikke nødvendigvis alt, når vi skal vælge et nyt mobilabonnement. Selskaberne er nemlig blevet gode til at tilbyde noget ekstra, som trækker kunder til.

Hvor de store selskaber kan lokke med HBO Nordic og Spotify, har de små selskaber noget andet at tilbyde, fortæller Niels de Boissezon.

- Tager man eksempelvis OK Mobil, er det lavet til folk, der også har et OK Benzin-medlemskab. Det er nemlig en hel salgspakke, de har til deres medlemmer.

- Det kan derfor være fornuftigt at undersøge ens forbrugskort for at se, om de tilbyder noget, så man kan spare penge og få et godt tilbud, siger han.

Ønsker du i det hele taget at finde lidt ekstra penge i budgettet, er mobilen et godt sted at kigge, lyder det fra Niels de Boissezon.

- Du bør altid vurdere, hvor meget data du bruger. Der er nemlig mange danskere, der har et abonnement, som er en eller to klasser over det, man reelt set bruger. Så man kan godt undersøge, om man skal gå ned i en mindre pakke, siger han.

/ritzau/FOKUS