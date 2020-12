Nyt møde i sundhedsministeriet: Det plejer desværre at handle om nye restriktioner

NORDJYLLAND:Folketingets sundhedsordførere er kaldt til orientering i Sundhedsministeriet tirsdag klokken 12.15.

Det fortæller Det Konservative Folkepartis sundhedsordfører Per Larsen til NORDJYSKE.

- Det handler om de aktuelle smittetal, står der i indkaldelsen. Og det plejer desværre at handle om nye restriktioner, siger han.

Hvorvidt mødet, der er sat til at tage 30 minutter, handler om nye restriktioner, tør Per Larsen ikke gætte på.

- Men det er virkelig alvorligt med smitten på den københavnske vestegn, og det kræver nok, at der bliver gjort noget, siger Per Larsen.

Bakker op om anbefalinger

Tirsdag har en række eksperter været ude med anbefalinger om yderligere corona-restriktioner frem mod jul.

- Vi bakker op om de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne, siger Per Larsen.

Det har været fremme, at der kunne blive lukket for transport mellem nogle af landsdelene. Men det kan også være, at de nuværende restriktioner udvides til hele - eller nogle dele af landet.

- Vi må i hvert fald opfordre til, at alle tager forholdsregler, sier Per Larsen.

Per Larsen fortæller, at Danmark har nogenlunde samme smittetal som i Holland, hvor alle butikker - på nær butikker med fødevarer - er lukket.