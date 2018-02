Nyt narkodødsfald

VANLØSE: En 32-årig mand, der søndag aften afgik ved døden, havde muligvis indtaget MDMA. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev fundet liggende i kramper på gaden i Vanløse og bragt til Rigshospitalet, hvor han blev erklæret død. Siden har politiet talt med en af mandens kammerater.

Han havde talt i telefon med den 32-årige kort før han blev fundet på gaden. I telefonen havde den nu afdøde fortalt, at han havde taget MDMA, og at han havde det dårligt.

En obduktion skal nu fastslå, hvad den 32-årige døde af.

MDMA, som er det oprindelige virksomme stof i ecstasy, har i de seneste par uger forgiftet flere personer.

Den 5. februar blev to 15-årige drenge fra Haslev indlagt, efter at de havde taget MDMA. Den ene afgik senere ved døden.

Og lørdag blev to piger på 15 og 16 år bragt til sygehuset i Esbjerg efter at have indtaget stoffet.

/ritzau/