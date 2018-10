Nyt nederlag til EH Aalborg

HÅNDBOLD: EH Aalborg løb onsdag ind i det niende nederlag af ligeså mange mulige i kvindernes bedste håndboldrække, da det på hjemmebane blev til det forventede nederlag til Viborg HK.

De midtjyske gæster vandt med 31-24 efter en 16-9-føring ved pausen.

EH Aalborg var ellers fint med i kampens indledning, men ved stillingen 3-3 efter 10 minutters spil knækkede filmen for hjemmeholdet.

3-3 blev hurtigt forvandlet til en Viborg-føring på 7-3, og herfra var der aldrig tvivl om udfaldet. Offensivt lavede EH Aalborg for mange fejl, og når det endelig lykkedes at spille sig frem til chancerne, stod landsholdskeeperen Rikke Poulsen som regel i vejen i Viborg-målet.

I den modsatte ende stod Emma Friberg egentlig også fint i EH Aalborgs mål, men som første halvleg skred frem, blev der længere mellem redningerne, og så kunne Viborg gå til pause med en komfortabel 16-9-føring.

Hjemmeholdets trængsler fortsatte efter pausen. Seks minutter inde i anden halvleg var Viborgs føring øget til 20-11, og EH Aalborg-træner Karen Brødsgaard måtte reagere ved at tage sin tredje og sidste timeout.

I kampens slutfase fik hjemmeholdet dog pyntet lidt på resultatet, og det var især takket være den indskiftede målvogter Mie Larsen, der diskede op med flere redninger.

EH Aalborgs næste mulighed for at få sæsonens første point er om en uge, hvor det gælder et bundopgør mod Ajax, der fortsat også er uden point.