AALBORG: Også 2016 udløste et økonomisk overskud i superligaklubben AaB.

Onsdag har AaB således præsenteret et regnskab, der viser et plus på 7,1 millioner kroner. Det er tredje år i træk, at der er sorte tal på bundlinjen.

- Resultatet for 2016 er tilfredsstillende og som forventet, og vi følger kontinuerligt vores strategiplan. Det er glædeligt, at vi for tredje år i træk kan præsentere et overskud, og vi har fået opbygget et stærkt økonomisk fundament, hvilket gør os i stand til også i de kommende år at fortsætte udviklingen af vores klub og styrke os såvel på den sportslige som på den kommercielle del, siger AaB’s administrerende direktør Stephan Schors i en pressemeddelelse.

AaB forventer også at komme ud af 2017 med et overskud. Oprindeligt var der budgetteret med et underskud i omegnen af 10 millioner kroner, men salget af Christian Bassogog til den kinesiske klub Henan Jianye FC betyder, at AaB nu forventer et overskud før skat på 15 millioner kroner.