Nyt plejecenter i Brønderslev ramt af corona

BRØNDERSLEV:Coronasmitten, der har været en stor udfordring for Plejecenter Valdemarsgade i Brønderslev, har nu også bredt sig til endnu et plejecenter

Natten til søndag bliver Plejecenter Støberiet i Brønderslev kontaktet af Regionshospital Vendsyssel. De kunne orientere om, at en 84-årig kvinde, der er beboer på Støberiet, er smittet med Covid-19.

Kvinden flyttede ind på Støberiet for 6 dage siden, 20. april. Inden da, havde hun boet på en aflastningsplads på Margrethelund fra 4. april.

-Da hun har boet på to plejecentre inden for inkubationstiden, har vi igangsat test af samtlige medarbejdere og beboere på de to plejecentre, fortæller sundhedsdirektør i Brønderslev Kommune, Henrik Aarup

Status er nu, at yderligere en beboer på Støberiet er testet positiv. De resterende test er alle negative.

To ansatte er testet positive, men der mangler endnu svar på nogle test.

På Margrethelund er alle beboere testet negative. 53 ansatte er testet negative. Her mangler der dog også svar på nogle test.

Efter at have fået meldingen, begyndte medarbejderne at bruge visir og mundmaske. De øvrige testresultater ventes senere i dag.

På plejecenter Valdemarsgade har der de seneste uger været seks smittede beboere og 12 smittede ansatte. Fire af de seks smittede beboere er døde.