Nyt projekt for gravide og børnefamilier

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Mødrehjælpen og Brønderslev Kommune har holdt åbningsreception for et nyt projekt, de i fællesskab står bag, og som kaldes Familieskaber. Det foregik i Hjallerup, hvor rådgivningslokalerne til det nye projekt skal være.

Det ny projekt baserer sig på det afrikanske ordsprog om, at det kræver en hel landsby for at opdrage et barn. Det retter sig mod gravide og børnefamilier i Brønderslev Kommune som ikke har det store netværk, og det skal give dem støtte og en god start på familielivet.

Der er planer om både individuel rådgivning, gruppeforløb og aktiviteter, der skaber netværk.

Der er plads til 105 gravide og børnefamilier i det ny projekt

Projekt Familieskaber er støttet af Nordea-fonden.