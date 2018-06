Nyt skolenavn skudt til hjørne

HJØRRING: Skolebestyrelsen på Vrå skole ønsker at ændre navnet til Løkken-Vrå skole, men politikkerne i børne-, fritids- og uddannelsesudvalget har skudt navneændringen til hjørne.

- Vi vil diskutere ideen med skolebestyrelsen, da skolen med det nye navn så er den eneste med to navne. Vi tilstræber ensartethed og et navn, der henviser til den geografiske beliggenhed. Desuden minder navnet om den tidligere kommunes navn. Vi vil derfor diskutere det med skolebestyrelsen, siger udvalgsformand, Mai-Britt Beith (S).

Skolebestyrelsens argument for nyt navn er, at det er forvirrende, at Løkken undervisningssted hedder Vrå skole.

Ikke mindst tilflyttere undrer sig. Skolebestyrelsen ønsker fortsat at beholde betegnelserne Vrå undervisningssted og Løkken Undervisningssted efter et eventuelt navneskifte.

Er det nye navn et tegn på, at man vil samle skoledriften i Vrå, når den nye Vrå skole står færdig?

- Overhovedet ikke. Det har der ikke været talt om. Det giver ikke mening, siger Mai-Britt Beith.

- Der ligger ingen planer om at sløjfe skolen i Løkken, når den nye Vrå Skole står færdig. alvi