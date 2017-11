Nyt skyderi i bandeopgør

KØBENHAVN: En 20-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han blev skudt af en eller flere ukendte gerningsmænd natten til fredag i Tingbjerg i København.

Det oplyser vicepolitiinspektør Dannie Rise ved Københavns Politi.

- Vi modtog klokken 02.32 en anmeldelse om skud i Tingbjerg i krydset mellem Åkandevej og Ruten, siger han.

- Da vi ankommer, kan vi se en bil, der ligger på taget. I bilen sidder en person, der er ramt af skud, tilføjer Dannie Rise.

Københavns Politi oplyser, at skyderiet formentlig har forbindelse til den verserende bandekonflikt i hovedstaden.

- Der er tale om en ung mand med banderelationer. Han er kørt til hospitalet og er i kritik tilstand, fortæller vicepolitiinspektøren.

Københavns Politi er fredag morgen fortsat talstærkt til stede på gerningsstedet.

Foreløbig er der ingen anholdte i sagen.

- Vi er stadig i gang derude, og vi er i gang med at undersøge stedet og efterforsker stadig bredt. Vi kender endnu ikke motivet bag skyderiet, siger Dannie Rise.

Offeret for skyderiet er bragt til Rigshospitalets Traumecenter. Her er politiet talstærkt til stede - blandt andet for stå for sikkerheden omkring den forurettede.

/ritzau/