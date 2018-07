Nyt skyts i kamp om skydebane

STØVRING: - Jeg forstår simpelthen ikke, at kommunen vil nedlægge den her bane. Det er en af de bedste baner, jeg nogensinde har været på. Den har noget, ingen andre baner i Danmark har. For eksempel fantastisk niveauforskel.

Sådan lød det fra flugtskydningsskytten Jonas Prip, da han i weekenden var med til udtagelsesskydning til landsholdet i skydedisciplinen Compak Sporting på flugtskydningsbanen i Støvring.

Udtagelsen var til det hold, der skal repræsentere Danmark til verdensmesterskaberne, som afholdes i Italien til august.

Jonas Prip ved, hvad han taler om, når det kommer til skydebaner. Han har nemlig sin unge alder til trods været på baner mange steder i både Danmark og udlandet. Og kan blandt andet kalde sig forhenværende verdensmester i disciplinen Compak Sporting.

Omkring 80 skytter fra hele landet var med til stævnet på flugtskydningsbanen på Banesvinget, som drives af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforening (SSV).

Gennem lang tid har banen, der har eksisteret siden 1974, været omdiskuteret på grund af støjgener i forhold til naboer. Og for godt en måned siden vedtog byrådet en ny lokalplan, som i praksis tvinger skydebanen væk. Banen ligger på lejet grund ejet af kommunen - og så sent som dagen op til stævnet modtog flugtskydningsforeningen kommunens opsigelse.

- Det er så trist, men vi har ikke tænkt os at strække våben, pointerede Jesper Greth under stævnet - og så ud, som om han mener det. Han stod kampklar med gevær under armen. Han var selv en af de 80 skytter, der var i gang under stævnet.

- Falliterklæring

Jesper Greth er tidligere formand for Flugtforskydningsforeningen. Derudover er han lokalt byrådsmedlem for Venstre. Og blev erklæret inhabil i byrådet, da sagen var på byrådets bord for en måned siden.

- Jeg synes, det er en falliterklæring, at en forening med 650 medlemmer på den måde bliver udelukket uden at være anvist et andet sted, hvor vi kan dyrke vores sport. Det var aldrig sket, hvis det havde været en fodboldklub, siger han.

Den nuværende formand, Kristian Højsleth, stillede ikke op til stævnet i weekenden - men havde alligevel en slags skyts med. I form af en advokatklage.

Foreningen har tænkt sig at gå i krig mod kommunen og har hyret advokat til formålet. Klubben har sparet 600-700.000 kr. op og brænder gerne pengene af i en retssag mod kommunen, hvis man havner der.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup i Aalborg har en klage på vej over Rebild Kommunes vedtagelse af lokalplanen. Klagen ryger til Planklagenævnet i Viborg.

Pointen i klagen er, at den nye lokalplan, der skal få Flugtskytteforeningen væk fra området, alene er vedtaget med det formål, at Rebild Kommune vil være i stand til at opsige erhvervslejekontrakten på arealet. Og her hopper kæden af, mener Flugtskydningsforeningen.

- Der er fra kommunens side inddraget usaglige og ulovlige hensyn i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen - og kommunen har dermed tilsidesat almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, påpeges det i brevet.