HELE LANDET: Januarkulden får de fleste til at drømme om lysere aftener, og det kan være fristende at finde et sommerhus, der kan danne rammer om sommerens lyse nætter.

Går du i købetanker, så skal du huske at forhandle om prisen.

I forhold til helårsboliger som huse og ejerlejligheder er der nemlig langt større nedslag at finde i prisen på sommerhuse.

Tal fra Realkredit Danmark viser, at sommerhuse i gennemsnit handles med et nedslag i prisen på 11,9 procent.

- Gennemsnittet dækker naturligvis over store regionale forskelle, men det er klart, at når der er nedslag så mange steder, så betaler det sig at sætte sig ind i de lokale forhold, når man er på udkig efter et sommerhus, forklarer Jørgen Rasmussen, der er fagekspert inden for boligøkonomi hos Bolius.

Han får opbakning fra Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom hos Nordea.

Hun råder samtidig til, at man slår koldt vand i blodet, når man kigger efter sommerhus.

- De fleste har god tid, når de kigger efter sommerhus, så man skal tage den med ro og ikke bare skrive under med det samme, forklarer hun.

Jørgen Rasmussen råder til, at man mærker efter, om det er drømmehuset, man står over for, eller om der er flere muligheder for at finde et sommerhus, man bliver glad for, når man skal bestemme sig for, hvor længe man tør vente og forhandle for at få nedslag i prisen.

Undersøg markedet

Samtidig skal man undersøge markedet for, hvor mange udbudte boliger der er, hvor mange sommerhuse, der er solgt for nylig - og med hvilke prisnedslag.

På nettet kan man finde alle de informationer, der skal til for at afgøre, hvor attraktivt et sommerhus er.

Man kan også se, hvor længe det har været til salg, og hvor mange andre sommerhuse der er til salg i området.

- Men man kan også hjælpe sig selv på vej med lidt smalltalk med en mægler. Find ud af, hvorfor sælger dog vil af med det skønne sommerhus. Måske får de det bare ikke brugt nok, men måske er der en skilsmisse eller en flytning langt væk indblandet, som kan indikere, at de har lidt mere travlt med at få solgt end den gennemsnitlige sælger, fortæller han.

Leder man efter flere muligheder for nedslag, så kan man også alliere sig med en byggesagkyndig, der kan hjælpe med at finde ting på sommerhuset, som skal udbedres inden for en overskuelig fremtid.

Hvis de ikke er listet med i tilstandsrapporten, er de ikke regnet med i prisen, og så kan man forsøge at bruge dem til at få nedslag.

Men at finde et billigt sommerhus må ikke gå hen og blive målet i sommerhusjagten, understreger Lise Nytoft Bergmann.

- Det kan godt være, at sommerhusene er billigere 100 kilometer længere væk, end dem du ser på først, men hvis den længere rejsetid gør, at I ender med ikke at bruge huset særlig meget, så er det en dyr besparelse, siger hun til Ritzau Fokus.

Sørg derfor for at gøre op med dig selv, hvad der er vigtigst, inden du går i gang med at lede efter sommerhus.

ritzau/FOKUS