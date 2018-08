Nyt spisested i Aalborg: Her er åbningsdatoen

AALBORG: Nyheden om at Victors Madhus åbner i Aalborg er for længst spredt omkring Limfjorden.

Nu ligger åbningsdagen til det nye Victors Madhus fast. Victor byder derfor alle velkommen til åbningsreception fredag den 14. september mellem kl. 14-17. Her åbner personalet dørene til den nye restaurant og take away i Aalborgs seneste, hippe boligkvarter på Eternitten. Adressen er Alexander Foss Gade nr. 15 - skråt over for Netto.

