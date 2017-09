Nyt studie: Fodbold giver 70-årige knogler som mange 25-årige

SUNDHED: Hvis du har spillet fodbold et par gange om ugen gennem en stor del af dit liv, er der rigtig god chance for, at dine knogler er stærke, når du runder de 70 år.

På mange måder er knoglerne endda mindst lige så stærke som knogler i en 25-årig, som ikke træner sin krop.

Sådan lyder konklusionen på en ny dansk undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Fodbolds markante effekter på knoglerne kommer bag på én af forfatterne af studiet, som fokuserer på blandt andet knoglernes mineralindhold, fordi et lavt indhold er lig med knogleskørhed.

- På alle knogleparametre kan fodboldtrænede 70-årige måle sig med 25-årige utrænede, og på udvalgte parametre ligger de endda endnu højere, for eksempel med et 7,3 procent højere knoglemineralindhold i benene.

- De trænede 70-årige havde alle stærke knogler, og det er meget imponerende og interessant i forhold til at forebygge knogleskørhed i befolkningen, siger Peter Krustrup, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU) til Videnskab.dk.

Forsker: Bliv endelig ved med at løbe og hoppe

Peter Krustrup har lavet studiet sammen med blandt andre førsteforfatter Marie Hagman, som er ph.d.-studerende under Peter Krustrups vejledning.

Ved Aarhus Universitet forsker professor Bente Langdahl i netop knoglebrud og -skørhed.

Bente Langdahl mener, at undersøgelsen leverer solide og vigtige data om, at man skal dyrke motion hele livet for at holde kroppen på toppen:

- Det understreger, at dyrker du en form for fysisk aktivitet, som indebærer løb, hop og bevægelser på den måde, så bliv for alt i verden ved med det!

Hun har dog også enkelte forbehold: Forskerne fra SDU, Københavns Universitet og Rigshospitalet har blandt andet målt på knoglernes mineralindhold. Det er "et rigtigt godt udgangspunkt", for folk med højt knoglemineralindhold vil typisk have mindre risiko for knogleskørhed.

Vil man kende risikoen for et brud, skal man dog også se på selve knoglestrukturen, som bliver altid bliver svagere med alderen, forklarer Bente Langdahl til Videnskab.dk. Det kræver en CT-skanning eller lignende.

Så selvom de fodboldspillende mænd har stærkere knogler på flere parametre, er det altså ikke hugget i ben, at de også har lige så lav risiko for knoglebrud som unge, utrænede mænd.