Nyt studie med 100.000 danskere: Sund kost giver længere liv

KØBENHAVN:Spis varieret, husk frugt og grønt på tallerknen og undgå for mange søde sager.

Det er nogle af de ti officielle kostråd, som de fleste danskere kender så godt.

Nye data fra den såkaldte Herlev-Østerbro-undersøgelse viser, at personer, der følger rådene, lever længere end dem, der ser stort på dem.

- Selv om der har været en masse debat om, hvorvidt man skal følge kostrådene eller ej, så synes vi, at den her undersøgelse giver et meget stærkt belæg for, at der er noget hente ved at prøve følge dem.

Det siger Peter Marckmann, der er læge med speciale i nyresygdomme ved Sjællands Universitetshospital.

- Man lever længere, får færre hjertesygdomme og mindre hjertedødelighed. Og vi ser også færre kræftdødsfald for den her gruppe. Det er ret markant, siger han.

Undersøgelsen er ifølge lægen en af de største europæiske undersøgelser, der belyser sammenhængen mellem kostvaner og dødelighed.

Den bygger på data fra 100.000 personer af begge køn og i alderen 20 til 100 år.

De personer, der ikke efterlevede de officielle kostråd og dermed havde de mest usunde kostvaner, havde 43 procent højere dødelighed sammenlignet med de personer, som havde de sundeste kostvaner.

Spørgsmål: Så hvor meget kan man lægge til eller trække fra sin livslængde, hvis man henholdsvis følger eller ikke følger kostrådene?

- Det nærmeste man kan komme en letforståelig oversættelse er, at hvis vi blandt dem, der spiser sundt, oplever 100 dødsfald i en given tidsperiode, så vil der blandt dem, der ikke følger kostrådene, være 143 dødsfald. Altså 43 procent flere dødsfald.

- Det er en markant forskel. Så vi er oppe i en betydelig målestok, siger Peter Marckmann.

Det overrasker lægen, at det ikke kun er hjertesygdomme, som de sunde kostvaner holder fra døren. Det er også kræftsygdomme.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i de europæiske hjertelægers tidsskrift European Journal of Preventive Cardiology.

Spørgsmål: Bliver det hele ikke lidt kedeligt, hvis man skal overholde kostrådene uden at skeje bare en lille smule ud?

- Man kan sagtens leve kulinarisk interessant på en kost, der lever op til kostrådene.

- Vores undersøgelse viser også, at de personer, der læner sig op ad kostrådene, men som havde nogle små svinkeærinder, dem gik det næsten lige så godt for, som dem der holdt sig meget tæt på kostrådene, siger Peter Marckmann.

/ritzau/