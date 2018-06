Nyt sundhedscenter forsinket

THISTED: Hvad skal der være i et nyt Center for Sundhed ved Thy Hallen, og hvor stort skal det være?

Det er endnu ikke afklaret. Derfor kommer byggeprojektet ved hallen, som bl. a. omfatter sundhedscentret, ikke i gang i år.

Center for Sundhed er planlagt som en del af et større byggeprojekt, der også omfatter en ny multihal med springfaciliteter for gymnaster, forlængelse af den eksisterende centerhal med en trekvart hal - og udvidelse af publikumsfaciliteterne. Desuden skal de eksisterende motions- og bevægelsesfaciliteter ombygges, så de udnyttes bedre, og der skal etableres nye udearealer - også med bevægelsesfaciliteter.

Budgettet for hele dette projekt er på 36 mio. kr.

Træning og rehabilitering

Dertil kommer Center for Sundhed, hvis størrelse altså endnu er ukendt. Som det ser ud nu, skal sundhedscentret bl. a. rumme kommunale funktioner for træning og rehabilitering. Planen om at flytte de socialpsykiatriske tilbud Daghuset og Drivhuset til det nye center er derimod skrinlagt, og børnetandplejen flytter heller ikke med.

Faciliteterne i Center for Sundhed skal ikke erstatte Thisted Kommunes nuværende genoptræningsenhed på Dragsbækcentret i Thisted.

Men et stigende antal opfølgningsplaner for forskellige patientgrupper betyder, at kommunen er presset, når det gælder træning og rehabilitering, fortæller Ida Pedersen, formand for social- og sundhedsudvalget.

- Men kommunen har også en anlægsramme, der skal overholdes. Så det må afvente budgetlægningen i efteråret, inden vi kan sige, hvor stort et anlægsbudget, der kan blive tale om, siger hun.

På grund af den unikke kobling af sundhedscentret med en idrætshal har kommunen budgetteret med fondsfinansiering for 15 mio. kr.