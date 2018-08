AALBORG: Aalborgs nye dansestudie BeYou åbner 10. august med en helt ny form for medlemskab. Som det første dansestudie i Danmark tilbyder de nemlig dans på abonnement, hvor du kan danse alt det du vil for et fast beløb om måneden. Fem aalborgensiske kvinder står bag og kan tilbyde ni forskellige hold inden for alle former for dans.

